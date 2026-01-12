Prefeitura está com inscrições abertas para a Oficina de Mecânica de Motos Módulos I, II e III

Por Decom/PMA
Publicada em 12/01/2026 às 11h18
Publicada em 12/01/2026 às 11h18
Oportunidade de qualificação profissional! A Prefeitura de Ariquemes, por meio do Projeto Mão Dadas, está com inscrições abertas para a Oficina de Mecânica de Motos (Módulos I, II e III), voltada à capacitação e geração de oportunidades.
Inscrições presenciais até: 11/02/2026
Local: CRAS – Avenida Jamari, nº 4615, Setor 02
Público-alvo:
Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
Documentos necessários:
Folha resumo do Cadastro Único
Documentos pessoais
Comprovante de residência
Invista no seu futuro e aproveite essa chance de aprender uma nova profissão!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!