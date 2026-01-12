Prefeitura está com inscrições abertas para a Oficina de Mecânica de Motos Módulos I, II e III
Por Decom/PMA
Publicada em 12/01/2026 às 11h18
Nos acompanhe pelo Google News

Oportunidade de qualificação profissional! A Prefeitura de Ariquemes, por meio do Projeto Mão Dadas, está com inscrições abertas para a Oficina de Mecânica de Motos (Módulos I, II e III), voltada à capacitação e geração de oportunidades.

Inscrições presenciais até: 11/02/2026

Local: CRAS – Avenida Jamari, nº 4615, Setor 02

Público-alvo:

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Documentos necessários:

Folha resumo do Cadastro Único

Documentos pessoais

Comprovante de residência

Invista no seu futuro e aproveite essa chance de aprender uma nova profissão!

Geral ARIQUEMES
Imprimir imprimir