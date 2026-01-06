Após cobranças do deputado Delegado Camargo, governo confirma reparos no Tudo Aqui de Ariquemes

Publicada em 06/01/2026 às 11h42
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou uma série de indicações ao Governo de Rondônia solicitando melhorias no atendimento e na estrutura física da unidade do Tudo Aqui em Ariquemes. Entre as demandas, destacou-se a necessidade urgente de manutenção predial devido a fortes infiltrações no prédio, situação que vinha prejudicando o atendimento ao público e comprometendo a segurança dos servidores.
De acordo com o parlamentar, os problemas estruturais relatados afetam diretamente o funcionamento do órgão, gerando transtornos à população que busca serviços essenciais no local. A indicação teve como objetivo assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores, além de mais segurança, conforto e eficiência no atendimento aos cidadãos.
Em resposta à Indicação nº 14115/2025, o Governo do Estado informou que a solicitação foi analisada e considerada pertinente. Conforme o parecer técnico encaminhado ao deputado, uma vistoria confirmou a existência do problema de infiltração, embora o diagnóstico tenha apontado que não se trata de uma falha estrutural generalizada no edifício.
Segundo a resposta oficial, a infiltração foi identificada em um ponto específico, localizado na laje sobre a área da recepção do prédio. Diante desse cenário, a Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia (COMAP) já programou a execução do serviço necessário, com a realização de impermeabilização adequada no local afetado.
A iniciativa do deputado Delegado Camargo evidencia uma atuação parlamentar voltada à fiscalização, ao diálogo institucional e à busca por soluções concretas para demandas da população. Ao acompanhar de perto as condições dos prédios públicos e cobrar providências do Executivo, o deputado reafirma seu compromisso com a melhoria dos serviços públicos, a valorização dos servidores e a garantia de um atendimento mais digno e seguro aos moradores de Ariquemes e região.
