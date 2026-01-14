Acusado de agredir mulher é perseguido e espancado por “justiceiros”

Publicada em 14/01/2026 às 08h40
Na noite de terça-feira 13, as guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde um homem tinha sido severamente espancado.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no meio da rua, ainda inconsciente. O homem, identificado apenas como “Joabe”, apresentava lesões principalmente na região do rosto. Ele foi resgatado e levado prelos Bombeiros para a emergência do Hospital Regional.
Segundo apurou a reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, que chegou ao local do que pode ter sido uma tentativa de homicídio antes das guarnições, o espancamento teria sido motivado pela agressão de Joabe a uma mulher.
Após a agressão, o acusado teria tentado fugir, mas foi perseguido e alcançado pelos homens que decidiram punir a violência dele com socos e chutes. Quando a PM e os Bombeiros chegaram, os espancadores ainda estavam batendo boca entre si, ao lado do homem caído no meio da rua.
