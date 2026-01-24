24/01 – Homenagem do SINDSEF-RO pelo Dia do Aposentado; um reconhecimento justo a quem dedicou a vida inteira a servir à sociedade

Publicada em 24/01/2026 às 08h20
No dia 24 de janeiro, celebramos com muito orgulho o Dia do Aposentado, uma data que carrega um significado profundo para todos nós do Sindsef/RO. Mais do que uma simples homenagem no calendário, este dia é um reconhecimento justo a quem dedicou a vida inteira a servir à sociedade e a construir os alicerces do nosso estado e do nosso país.
Olhar para a trajetória de cada aposentado e aposentada é revisitar uma história de compromisso, superação e resiliência. Vocês enfrentaram desafios imensos, trabalharam em tempos de poucos recursos e, com ética e dedicação, garantiram que os serviços públicos chegassem à população rondoniense. Se hoje colhemos frutos e avanços, é porque houve o plantio cuidadoso feito pelas mãos de cada um de vocês ao longo de décadas de trabalho.
A aposentadoria não é um ponto final, mas sim o início de um novo capítulo que merece ser vivido com dignidade, saúde e o respeito de toda a categoria. O Sindsef/RO reafirma o compromisso inabalável de continuar lutando pela manutenção de seus direitos, pela paridade e para que a voz do aposentado seja sempre ouvida e valorizada em todas as nossas instâncias de luta.
Recebam o nosso mais sincero agradecimento. Vocês são a nossa memória viva e a nossa maior inspiração para continuar acreditando no valor do serviço público. Desejamos que este dia seja repleto de carinho e que a vida continue lhes proporcionando momentos de alegria e descanso merecido. Parabéns a todos os aposentados e aposentadas de Rondônia!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!