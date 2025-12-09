Xororó lamenta morte do irmão Mauri Lima: “Muita falta do nosso caçula”

Publicada em 09/12/2025 às 10h34
A morte de Mauri Lima, irmão caçula de Xororó, gerou grande comoção na família do cantor sertanejo. Nesta segunda-feira (8), o artista usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionada ao irmão, que morreu após um acidente na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo.
No Instagram, Xororó escreveu uma mensagem destacando o impacto da perda e desejando força à família de Mauri. “Que o Pai, a Mãe e nossa irmã te recebam com muita luz. Vamos sentir muita falta do nosso caçula”, disse o cantor, dirigindo palavras de conforto também à companheira e aos filhos do músico.
Chitãozinho, parceiro de Xororó na dupla sertaneja, também fez questão de se manifestar publicamente. Ele publicou uma despedida breve, porém afetuosa: “Descanse em paz, meu irmão. Que Deus te receba de braços abertos.”
O acidente ocorreu quando Mauri retornava de um show em Curitiba, no Paraná. De acordo com as informações iniciais, o motorista da van em que ele viajava teria sofrido um mal súbito, provocando a colisão na traseira de uma carreta. O veículo transportava dez pessoas.
Mauri estava acompanhado do irmão e parceiro musical, Maurício, que teve apenas ferimentos leves. O técnico de bastidores Douglas Riva, que também estava na van, morreu no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!