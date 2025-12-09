Wanessa Camargo relata pânico após ficar presa em avião durante temporal em SP

Publicada em 09/12/2025 às 10h25
Um dia depois de conquistar o segundo lugar no “Dança dos Famosos”, Wanessa Camargo viveu momentos de apreensão ao tentar retornar de avião para São Paulo. A cantora contou nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), que seu voo permaneceu retido no solo no Rio de Janeiro devido ao fechamento do aeroporto de Congonhas por causa do mau tempo.
Wanessa explicou que precisava chegar à capital paulista para participar de uma gravação do programa “Altas Horas”, mas não havia qualquer previsão de decolagem. “Estou aqui esperando. Está caindo uma tempestade em São Paulo e acho que não vou chegar”, relatou, visivelmente nervosa.
A artista também compartilhou o quanto o medo de voar contribuiu para seu estresse no momento. Segundo ela, a falta de informações claras e o relato de que outra aeronave precisou arremeter aumentaram sua ansiedade. “O que uma pessoa que tem pavor de avião faz?”, questionou no vídeo publicado.
Apesar do contratempo, Wanessa havia vivido um fim de semana especial com a final da competição do “Domingão com Huck”, vencida por Silvero Pereira e Thais Sousa. Antes de subir ao palco para dançar valsa e samba de gafieira, a cantora refletiu sobre os aprendizados da temporada: disse ter ganhado confiança, aprendido a lidar melhor com o próprio corpo e superado crises de ansiedade que eram comuns no início do programa.
