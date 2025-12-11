Voltado ao fortalecimento das práticas pedagógicas, governo promove II Seminário Estadual da Política de Alfabetização

Publicada em 11/12/2025 às 15h44
O governo do estado realizou, na quarta-feira (10), em Porto Velho, a abertura do II Seminário Estadual da Política de Alfabetização de Rondônia, voltado ao fortalecimento das práticas pedagógicas e à consolidação das ações do Proalfa Rondônia. O encontro que acontece até esta quinta-feira (11), reúne representantes dos 52 municípios, equipes das superintendências regionais de educação, agentes da Política de Alfabetização, além de parceiros institucionais.
O evento inclui a posse do Comitê Gestor do programa e a cerimônia do Top 10 do Prêmio Excelência com Equidade 2025, que reconhece escolas com melhores resultados em alfabetização, com premiações de R$ 65 mil a R$ 110 mil.
A programação contempla mesas temáticas, painéis formativos, debates sobre recomposição da aprendizagem, formação continuada, transição da educação infantil para o ensino fundamental e integração entre as redes estadual e municipais, além da posse do Comitê Gestor e da entrega do Prêmio Excelência com Equidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o seminário reforça o compromisso do governo em garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, conforme pactuação interfederativa nacional.
Presente no evento, o secretário-chefe da Casa Civil, destacou que “quando o estado investe em formação de professores, acompanhamento pedagógico e cooperação com os municípios, cria bases sólidas para melhorar os indicadores educacionais e promover desenvolvimento social em todo o território rondoniense.”
A secretária-adjunta da Seduc, Débora Rapôso, ressaltou que “o seminário reafirma o compromisso com uma política de alfabetização construída a muitas mãos, fortalecida pela parceria com os municípios e pelo foco na melhoria da aprendizagem. As ações do Proalfa ampliam a formação continuada, qualificam o acompanhamento pedagógico e reforçam práticas que chegam às escolas para assegurar que todas as crianças tenham garantido o direito de aprender na idade certa.”
Segundo o coordenador de Articulação com os Municípios, Augusto Leite, o envolvimento dos 52 municípios é essencial para que as ações se efetivem em sala de aula. “Este seminário é um espaço de escuta, colaboração e troca de experiências, permitindo que cada rede avance com apoio técnico, planejamento conjunto e estratégias que respondam às realidades locais, fortalecendo a política de alfabetização em todo o estado”, enfatizou.
PROALFA RONDÔNIA
Instituído pela Lei nº 5.735/2024 e ampliado pela Lei nº 6.183/2025, o Proalfa Rondônia alcança cerca de 106 mil estudantes e quase 6 mil profissionais da educação, com foco em formação continuada, acompanhamento pedagógico, integração entre redes e ações de mobilização e avaliação. A política se articula ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e consolida uma agenda de monitoramento e valorização das escolas que apresentam avanços, assegurando suporte às redes que necessitam de fortalecimento para cumprir a meta da alfabetização na idade certa.
