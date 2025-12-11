Formatura do Projeto “Música na Comunidade” celebra 17ª turma e destaca impacto social em Cacoal

Publicada em 11/12/2025 às 16h04
Aconteceu na noite desta segunda-feira (8), em Cacoal, a formatura de mais uma turma do projeto Música na Comunidade, iniciativa que há 18 anos transforma a realidade de crianças e adolescentes por meio da música. Esta é a 17ª turma formada, já que o projeto foi temporariamente interrompido durante o período da pandemia. Ao todo, 49 alunos concluíram as atividades neste ano.
O projeto é desenvolvido na Base de Polícia Comunitária Teixeirão, com apoio de moradores, empresários e do Poder Judiciário. Voltado a crianças e adolescentes de 10 a 16 anos, o programa tem como principal objetivo fortalecer a interação entre a Polícia Militar e a comunidade, oferecendo aos jovens uma atividade que contribui para a formação intelectual, disciplina, socialização e desenvolvimento de talentos.
Durante a cerimônia, o comandante do batalhão, tenente-coronel Matos, destacou a importância do projeto para a juventude local. Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a afastar crianças e adolescentes das ruas e aproximá-los de atividades que favorecem o crescimento pessoal e a construção de um futuro melhor.
O 1º sargento Silva, instrutor e professor do projeto, também ressaltou o impacto da música na vida dos alunos, afirmando que cada criança que passa pelo programa leva consigo aprendizados que ultrapassam o ambiente das aulas, influenciando diretamente seu comportamento, autoestima e perspectivas de futuro.
Ao final, a coordenação do projeto fez questão de agradecer a todos que mantêm a iniciativa viva há tantos anos — comunidade, empresários, voluntários, instituições parceiras e todos os que acreditam na força transformadora da música.
