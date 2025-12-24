“Você se sente virgem de novo”: Maíra Cardi relata vida sexual após o parto

Publicada em 24/12/2025 às 10h37
A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para falar sobre um tema pouco abordado publicamente: a retomada da vida sexual após o período de resguardo no pós-parto. Segundo ela, a experiência foi diferente do que imaginava e trouxe sensações inesperadas. A filha da influenciadora com o empresário Thiago Nigro nasceu em 26 de outubro deste ano.
No início do relato, Maíra contou que chegou a achar exageradas as orientações médicas sobre o resguardo, mas mudou de opinião ao vivenciar o processo. “Perguntei ao meu médico e ele falou: ‘É sério mesmo. Você resguarda, não brinca’”, disse. Ela explicou que, após o parto, o corpo precisa de tempo para cicatrização. “O útero fica aberto, fica ferido, é uma ferida aberta ali, então precisa do resguardo de 40 dias”, relatou.
Passado o período recomendado — que, no caso dela, foi de 42 dias —, a influenciadora afirmou que a volta à intimidade não acontece de forma imediata como antes da gravidez. “Você pode voltar, mas não é como antes. Parece que está tudo fechado de novo, dá um incômodo. É estranho, chega a ser dolorido”, contou, comparando a sensação a uma espécie de recomeço. “Você se sente virgem de novo”, resumiu.
Maíra também relatou um episódio inusitado ocorrido durante a relação, ligado às mudanças hormonais do pós-parto. “Ninguém te avisa que, durante a relação, por causa da oxitocina, o peito começa a vazar leite no meio do rolê”, disse. Segundo ela, a situação reforça como o corpo passa a responder prioritariamente às demandas da maternidade. “É a maternidade vindo te lembrar que aquele corpo agora é da criança”, afirmou.
Apesar das dificuldades, a influenciadora destacou aspectos positivos do momento. “Teve uma parte muito boa, que foi voltar a encostar barriga com barriga. É um abraço que fazia muito tempo que eu não sentia”, contou. Para Maíra, a mistura de sensações faz parte do processo natural do pós-parto. “A parte ruim é que você se sente virgem de novo, e é desagradável. Mas faz parte”, concluiu.
