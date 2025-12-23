Virginia surge de camisola após “noitada” com Vini Jr. em Goiânia

Publicada em 23/12/2025 às 11h07
A influenciadora Virginia Fonseca, 26, recorreu às redes sociais nesta terça-feira (23) para compartilhar com seguidores o momento em que retornou para casa depois de sair à noite com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. A passagem do jogador pela capital goiana marca a primeira visita dele à cidade desde o início do relacionamento.
Em publicação no Instagram, plataforma em que soma mais de 53 milhões de seguidores, Virginia apareceu de camisola branca de seda, com renda, e sem maquiagem. Na legenda, deixou uma mensagem de despedida aos fãs, agradecendo o carinho e desejando uma boa noite.
Antes do registro mais intimista, a influenciadora havia sido vista usando um vestido curto para o passeio noturno. Já o atleta optou por um visual casual, com boné azul, camiseta branca, bermuda e tênis claros.
Enquanto o casal aproveita a estadia em Goiânia, Zé Felipe, ex-marido de Virginia, também está na cidade, acompanhado da atual namorada, a cantora Ana Castela.
A visita de Vinícius Júnior inverte a dinâmica recente do casal. Nos últimos meses, era Virginia quem viajava com frequência para Madri, onde o jogador mora e atua. A influenciadora, inclusive, tem nova ida prevista à capital espanhola nos próximos dias, quando deve passar as festas de fim de ano, incluindo o Réveillon.
O namoro foi assumido publicamente em outubro, após um período de especulações nas redes sociais.
