Vera Fischer relembra cena de sexo com Gianecchini: “Foi muito intenso”

A atriz Vera Fischer trouxe à tona detalhes pouco conhecidos dos bastidores da novela Laços de Família, ao comentar uma das cenas mais comentadas da trama. O relato foi feito no programa As Helenas de Manoel Carlos, disponível no YouTube.
Segundo Vera, a gravação envolveu uma entrega acima do habitual, especialmente por se tratar de uma sequência logo no início da história, ao lado de Reynaldo Gianecchini, que à época estreava em novelas. A atriz contou que percebeu a insegurança do colega e assumiu uma postura de apoio durante as gravações.
“Eu fiquei muito amiga do Gianecchini, porque ele tinha umas inseguranças. Eu falei: ‘Deixa, vai comigo’”, relembrou.
Ela também recordou que, diante da intensidade exigida pelo roteiro, o diretor Ricardo Waddington optou por esvaziar o estúdio. “Ele pediu para sair todo mundo, porque a gente ficou praticamente sem roupa”, contou a atriz, ao explicar o cuidado para preservar o clima da cena.
Ao falar sobre nudez na dramaturgia, Vera afirmou que nunca tratou o tema como tabu e que sua formação familiar contribuiu para uma relação mais natural com o corpo. Para ela, a exposição só faz sentido quando está a serviço da narrativa.
No caso específico de Laços de Família, a atriz destacou que a paixão precisava ser transmitida com força. “Era uma cena de paixão mesmo. Então a gente foi com toda a nossa intensidade”, disse. A entrega, segundo ela, foi imediatamente percebida pela equipe técnica.
“Quando acabou, o estúdio reagiu: ‘Uau!’. Foi muito intenso, praticamente de verdade”, recordou.
Para Vera Fischer, a reação nos bastidores confirmou que a cena cumpriu seu papel dramático e ajudou a tornar a história mais vibrante e marcante para o público.
