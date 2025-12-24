“Vai em paz, vô”: Paolla Oliveira lamenta morte do avô e recebe apoio de fãs

Publicada em 24/12/2025 às 10h09
A atriz Paolla Oliveira comunicou nesta terça-feira (23) a morte do avô por meio das redes sociais. Em publicações nos stories do Instagram, ela compartilhou imagens ao lado do familiar e fez uma homenagem marcada por afeto e despedida. A família não divulgou a causa do falecimento.
Na mensagem, Paolla se dirigiu diretamente ao avô com poucas palavras. “Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu a atriz, em texto que rapidamente gerou manifestações de apoio de fãs e colegas do meio artístico.
O falecimento também foi confirmado por Juliano Oliveira, irmão da atriz. Em outra publicação, ele apareceu ao lado do avô materno e deixou um recado reflexivo sobre a importância de valorizar os mais velhos da família. “Zelem pelos anciões de sua família. Hoje perdi meu sábio avô materno. Nunca esperem o amanhã, pois somente o hoje existe”, afirmou.
Até o momento, não há informações oficiais sobre velório ou sepultamento. A família optou por manter discrição e restringir as manifestações públicas às mensagens de homenagem divulgadas nas redes pessoais.
A perda ocorre em um momento delicado para Paolla Oliveira. Um dia antes do anúncio do luto, a atriz havia comunicado o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, após quase cinco anos juntos.
Em nota conjunta, o ex-casal informou que a separação aconteceu de forma consensual e sem conflitos. Segundo o comunicado, a decisão foi construída com diálogo e respeito mútuo, sem um episódio específico que motivasse o término, encerrando o ciclo de maneira madura.
