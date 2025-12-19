SINJUR oficializa recebimento de terreno em Ji-Paraná para implantação de estrutura voltada aos servidores

Publicada em 19/12/2025 às 08h20
O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) realizou, nesta quarta-feira (10), uma visita à área recém-doada ao sindicato, com mais de 5.000 m², localizada no município de Ji-Paraná. O espaço será destinado exclusivamente a projetos e estruturas voltadas ao atendimento dos servidores, representando um marco importante para a categoria na região central do estado.
A visita ocorreu no ponto onde foi afixada a placa que oficializa a destinação da área. Participaram do ato a servidora Elzivã, diretora de Esportes do Sinjur, que desempenhou papel fundamental na articulação entre o sindicato e a Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Interior (Aspojir), e o servidor aposentado Erlandio, presidente da associação, responsável por viabilizar juridicamente e institucionalmente a doação.
A Aspojir, que encerrou suas atividades, estava impedida por estatuto de vender o patrimônio acumulado ao longo dos anos. A única possibilidade legal prevista era a doação a uma entidade que continuasse atuando em benefício dos servidores. Nesse contexto, a associação decidiu realizar a transferência ao Sinjur, reconhecendo a representatividade do sindicato e sua atuação em prol da categoria em todo o estado.
A diretora Elzivã destacou que a doação reflete um gesto de compromisso histórico dos servidores do interior.
O presidente André Coelho, agradeceu: “Essa área é um legado construído pelos colegas e agora passa a integrar o patrimônio do Sinjur, que irá transformá-la em benefício direto dos servidores de Ji-Paraná e de toda a região”, afirmou André, e informou também que dará início aos estudos e projetos para definir a melhor utilização do espaço
A gestão “Sinjur Somos Todos Nós” ressaltou que a doação representa não apenas um ganho patrimonial, mas também um símbolo da união e da confiança dos servidores na atuação sindical. O sindicato agradeceu à Aspojir e aos servidores que contribuíram para que o patrimônio fosse preservado e revertido em favor da categoria.
