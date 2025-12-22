Semed disponibiliza sistema digital para remanejamento e permuta de servidores

Publicada em 22/12/2025 às 11h52
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) deu início nesta segunda-feira,22, a uma nova solução digital que visa facilitar e modernizar o processo de remanejamento e permuta entre os servidores da instituição.
O novo sistema, acessível por meio do aplicativo SASI Pro, promete tornar o procedimento mais rápido, transparente e eficiente, permitindo que os servidores façam suas solicitações de qualquer lugar, de forma ágil e sem burocracia.
O banco de remanejamento da SEMED é uma ferramenta digital que possibilita aos servidores efetivos da SEMED solicitarem permuta ou mudança de unidade escolar de forma simples e rápida.
O processo, antes feito manualmente, agora pode ser realizado por meio de um aplicativo no celular, garantindo mais organização e agilidade.
Os servidores deverão realizar suas solicitações diretamente no aplicativo SASI Pro, dentro do período definido pela Semed.
O novo sistema foi desenvolvido para facilitar a comunicação direta com o Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Semed, garantindo maior transparência em todas as etapas do processo.
O principal objetivo dessa nova solução é modernizar e agilizar o processo de solicitação de remanejamento e permuta, oferecendo aos servidores mais comodidade, rapidez e acesso direto às informações necessárias.
A Semed visa também garantir um acompanhamento mais eficiente de todos os pedidos. Servidores efetivos da Semed que atuam na zona urbana de Porto Velho podem solicitar o serviço por meio do sistema.
A solução foi criada em parceria entre a Semed e o SASI (Sistema de Administração de Servidores da Semed). “Essa ação representa um grande avanço na gestão de pessoas da Semed, proporcionando maior eficiência e transparência no processo de remanejamento e permuta entre os servidores da rede municipal de ensino”, destacou o secretário da Semed, Leonardo Leocádio.
Cronograma de Ações
Período de solicitação de remanejamento e permuta:
22 a 31 de dezembro de 2025
Passo a Passo para Solicitação de Remanejamento e Permuta:
Baixar o aplicativo SASI Pro
Acesse a loja de aplicativos do seu celular (App Store ou Play Store).
Pesquise por “SASI Pro” e toque em "Instalar / Obter".
Após a instalação, abra o aplicativo.
Criar uma conta no SASI Pro
Toque em “Criar nova conta”.
Preencha as informações solicitadas e confirme o cadastro.
Inserir o código do aplicativo Administração Digital
Digite o código: ADMAPP.
Aceite os termos de uso e preencha o formulário de cadastro.
Acessar o menu de Solicitação
Ao entrar no aplicativo, toque em “Solicitação de Remanejamento”.
Preencher o formulário
Complete seus dados pessoais e informações sobre sua matrícula e unidade atual.
Escolher as escolas de destino
Selecione até 3 escolas da zona urbana e defina a ordem de preferência.
Clique em "Enviar" e declare ciência sobre os trâmites administrativos.
