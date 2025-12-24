SBT nega conivência com racismo após Ludmilla recusar homenagem

Publicada em 24/12/2025 às 09h52
A controvérsia envolvendo a cantora Ludmilla e o SBT ganhou um novo capítulo nesta semana. Após a artista tornar pública a recusa a uma homenagem da emissora e afirmar que o canal “dá voz” a atitudes racistas, o SBT divulgou uma nota oficial rebatendo a acusação.
Em posicionamento enviado à imprensa, a emissora declarou que “não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista” e reforçou que repudia toda forma de discriminação. O comunicado foi divulgado depois da repercussão das falas de Ludmilla nas redes sociais.
O embate voltou à tona após a cantora publicar, na última sexta-feira (19), um vídeo em seu Instagram com novas críticas ao jornalista Marcão do Povo, apresentador do programa Primeiro Impacto. Em 2017, ele foi acusado de racismo ao se referir à artista com termos ofensivos, episódio que motivou uma ação judicial.
A manifestação de Ludmilla ocorreu após Marcão afirmar no ar que teria sido “inocentado” de acusações relacionadas a crimes de ódio. A cantora contestou a declaração, dizendo que não houve absolvição, mas sim uma estratégia jurídica para evitar punições, e criticou a forma como o caso foi apresentado ao público.
No mesmo pronunciamento, Ludmilla cobrou uma postura mais firme da emissora. Segundo ela, manter um apresentador condenado por racismo contradiz a imagem histórica do canal, tradicionalmente associado à pluralidade e à diversidade no Brasil. A cantora ainda mencionou a possibilidade de buscar novos caminhos na Justiça.
Já nesta segunda-feira (22), Ludmilla revelou que foi procurada pelo SBT com a proposta de uma homenagem. A artista, no entanto, reiterou a negativa. Para ela, aceitar o convite seria incoerente enquanto a emissora, em sua avaliação, segue oferecendo espaço e respaldo a profissionais envolvidos em episódios de discriminação racial.
