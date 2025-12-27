Sasha Meneghel surge fazendo topless em registros do Natal em família
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/12/2025 às 11h16
A estilista Sasha Meneghel, de 26 anos, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (25) para compartilhar registros do Natal celebrado em família. Nas imagens, ela aparece ao lado da mãe, Xuxa, do marido, João Lucas, e do padrasto, Junno Andrade.

Entre os registros publicados, uma das fotos chamou atenção por mostrar Sasha caminhando do mar em direção à praia em um momento de topless, cena que rapidamente repercutiu entre seguidores. As imagens receberam uma série de comentários elogiosos de amigos e fãs.

Nos comentários, personalidades conhecidas fizeram questão de demonstrar carinho. A apresentadora Sabrina Sato desejou feliz Natal à estilista e à família, enquanto Xuxa deixou uma mensagem afetuosa destacando o amor pela filha.

Além das imagens à beira-mar, um detalhe específico despertou curiosidade do público. Na primeira foto do álbum, Sasha aparece abraçada a um de seus cachorros, vestindo biquíni preto e usando chinelo vermelho. O acessório acabou se tornando o foco de diversas reações nas redes sociais.

O chinelo, identificado por internautas como da marca Havaianas, gerou comentários bem-humorados. A atriz e comediante Gorete Milagres destacou o item, enquanto seguidores brincaram com a escolha do calçado.

A repercussão ocorre em meio a uma discussão recente envolvendo a marca Havaianas e uma campanha publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, tema que também movimentou debates nas redes sociais nos últimos dias.

