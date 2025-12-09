São Miguel do Guaporé recebe a Super Final do Campeonato Estadual de Motocross

Publicada em 09/12/2025 às 08h57
A adrenalina tomou conta de São Miguel do Guaporé neste domingo, 07 de dezembro, durante a Super Final do Campeonato Estadual de Motocross, que reuniu pilotos de diversas regiões e atraiu um grande público para prestigiar a competição. O evento marcou o encerramento da temporada e consolidou o município como um dos principais palcos esportivos do estado.
Com disputas acirradas, saltos impressionantes e momentos de muita emoção, a pista montada especialmente para a competição garantiu um verdadeiro espetáculo digno de final. Famílias inteiras acompanharam as baterias ao longo do dia, vibrando a cada ultrapassagem e demonstrando apoio aos competidores.
A realização da Super Final contou com o apoio total da Prefeitura de São Miguel do Guaporé, por meio do prefeito Coronel Crispin, que destacou a importância de incentivar o esporte e promover eventos que movimentam o município.
“É uma alegria ver São Miguel recebendo um evento desse porte e observar nossa população participando de forma tão intensa. O motocross faz parte da cultura esportiva do nosso estado, e continuaremos apoiando iniciativas como essa”, afirmou o prefeito.
Presente no evento, o deputado estadual Ismael Crispin, apoiador e parceiro do esporte no município, ressaltou a importância do motocross como ferramenta de inclusão, lazer e desenvolvimento local.
“Investir no esporte é investir em pessoas. Eventos como esse fortalecem a juventude, valorizam os atletas e movimentam a economia do município. São Miguel mostra mais uma vez que está preparado para receber grandes competições”, destacou o parlamentar.
