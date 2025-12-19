Samara Felippo expõe desgaste emocional ao falar sobre criação das filhas

Publicada em 19/12/2025 às 15h18
Um desabafo feito por Samara Felippo nas redes sociais nesta sexta-feira (19) trouxe à tona reflexões sobre maternidade solo, sobrecarga mental e ausência paterna. A atriz publicou um vídeo no Instagram após viver um dia tenso com as filhas Alícia, de 16 anos, e Lara, de 12, fruto de seu relacionamento anterior com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.
No relato, Samara explicou que uma discussão comum entre as adolescentes acabou se tornando o estopim para uma reação mais intensa. Segundo ela, o episódio não foi isolado, mas consequência de um acúmulo de responsabilidades que recaem exclusivamente sobre ela ao longo dos anos.
A atriz afirmou que situações cotidianas acabam despertando sentimentos mais profundos, especialmente pela falta de alguém com quem dividir decisões, cobranças e limites. Para Samara, a ausência da figura paterna pesa não apenas na criação das filhas, mas também na carga emocional enfrentada diariamente.
Durante o vídeo, ela destacou que costuma abordar publicamente a maternidade solo justamente por tratar de angústias que muitas mulheres vivenciam. Mesmo reconhecendo privilégios pessoais, Samara afirmou que o esgotamento mental e físico é uma realidade compartilhada por diversas mães, inclusive por aquelas que estão em relacionamentos, mas acabam assumindo sozinhas a maior parte das responsabilidades.
A atriz também comentou que raramente transfere esse tipo de tensão para o atual companheiro, Elídio, ressaltando que o desabafo nas redes foi motivado por um dia particularmente difícil. Segundo ela, o objetivo não foi gerar polêmica, mas dar visibilidade a uma vivência pouco compreendida fora desse contexto.
Ao encerrar o vídeo, Samara contou que levantou a voz e expôs sentimentos acumulados, sem pedir desculpas imediatamente, pois considerou importante que as filhas entendessem o nível de estresse envolvido. Conhecida por discutir temas ligados à maternidade e relações familiares, ela reforçou que esse debate não tem relação com falta de amor, mas com a necessidade de falar sobre a sobrecarga materna.
Além de mãe, Samara Felippo atua como atriz, produtora e DJ, e mantém presença ativa nas redes sociais abordando temas sociais e pessoais.
