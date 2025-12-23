Renata Fan emociona público ao transformar dor pessoal em homenagem

Publicada em 23/12/2025 às 10h46
A edição desta segunda-feira (22) do Jogo Aberto, da Band, ganhou um tom diferente do habitual. A apresentadora Renata Fan interrompeu o clima esportivo para dividir com o público um momento pessoal delicado: a morte do pai, Paulo Fan, ocorrida no sábado (20), aos 76 anos. Visivelmente abalada, ela descreveu a perda como inesperada e difícil de processar.
Ao longo do programa, Renata explicou por que decidiu manter sua rotina profissional mesmo após o falecimento. Segundo a apresentadora, permanecer no estúdio foi uma forma de respeitar os valores transmitidos pelo pai, que sempre defendeu compromisso, responsabilidade e espírito de equipe, independentemente das circunstâncias.
No encerramento da atração, uma imagem de Paulo Fan foi exibida no telão. A homenagem serviu como ponto de partida para que Renata lembrasse a trajetória do pai e os princípios que levará consigo. Ela destacou que aprendeu em casa a importância da união familiar e da dedicação ao trabalho até o último momento possível.
O sepultamento ocorreu em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, cidade onde a família construiu sua história. Paulo Fan viveu toda a vida no município e teve uma atuação diversificada, passando pelo rádio e exercendo as profissões de médico veterinário e advogado. Ele deixa a esposa, Ana, com quem foi casado por mais de cinco décadas, além de filhos, netos e demais familiares.
Durante o relato, a apresentadora contou que a morte não foi precedida por um quadro de saúde grave, o que tornou o luto ainda mais abrupto. Também falou sobre a distância física imposta pela carreira e o desejo de ter estado mais próxima dos pais, sentimento que, segundo ela, costuma emergir com força em momentos de despedida.
Renata ainda mencionou uma paixão que compartilhava com o pai fora do ambiente familiar: o futebol. Ambos eram torcedores do Internacional, e ela relembrou a apreensão vivida recentemente com a possibilidade de rebaixamento do clube, cenário que acabou sendo evitado na rodada final do Campeonato Brasileiro.
Em sua fala final, a apresentadora afirmou que o luto mais profundo nem sempre se manifesta em lágrimas públicas, mas permanece internamente. Disse que seguirá levando os ensinamentos do pai como referência permanente em sua vida pessoal e profissional.
