Record aposta em Dudu Camargo após vitória em A Fazenda 17

A Record TV decidiu capitalizar o desempenho de Dudu Camargo após a vitória em A Fazenda 17 e confirmou a contratação do apresentador para o seu time de jornalismo. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias.
Embora Dudu já tivesse um vínculo temporário de exclusividade como campeão do reality, a emissora decidiu ampliar a aposta após a repercussão dentro e fora do programa. A estratégia prevê presença em duas frentes: participação na edição vespertina do Balanço Geral e um quadro fixo no Domingo Espetacular, ampliando sua atuação em formatos distintos.
Nos corredores da emissora, a efetivação era tratada como questão de tempo. A vitória com ampla votação popular reforçou a avaliação de que o apresentador tem capacidade de mobilizar audiência além do entretenimento. A leitura interna foi a de que a identificação do público poderia ser transferida para produtos jornalísticos, fortalecendo faixas estratégicas da grade.
A mudança marca uma inflexão na trajetória de Dudu, que ganhou projeção nacional ainda jovem como apresentador do SBT. Agora, a Record aposta em um reposicionamento profissional, mirando um perfil que combina notoriedade, engajamento e adaptação a um novo ambiente editorial.
A expectativa é que as estreias ocorram nas próximas semanas, consolidando a transição do ex-SBT para o jornalismo da Record e mantendo o campeão de A Fazenda 17 em evidência na programação.
