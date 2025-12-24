PTRAN captura condenado a 12 anos por estupro de vulnerável

Por Rondonianews.com
Publicada em 24/12/2025 às 10h10
Publicada em 24/12/2025 às 10h10
Um homem identificado pelas iniciais L.T.G. foi preso pela guarnição da PTRAN na manhã desta terça-feira (23), em Rolim de Moura (RO).
Segundo informações, os policiais militares tiveram conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, com condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Após diligências, o homem foi localizado e abordado no centro da cidade.
Durante a ação, foi dada voz de prisão, e o acusado foi conduzido até a UNISP de Rolim de Moura. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir pena de 12 anos de reclusão, conforme determinação da Justiça.
A prisão ocorreu sem registro de resistência e o caso segue à disposição das autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!