Projeto Resíduos Sólidos instala lixeiras de coleta seletiva em pontos turísticos de Guajará-Mirim

Publicada em 16/12/2025 às 09h11
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, realizou no dia 11 de dezembro a instalação de lixeiras para coleta seletiva em espaços públicos do município. A ação ocorreu na Estação Ferroviária e na Praça Mário Corrêa, considerados pontos turísticos e de grande circulação de moradores e visitantes. A iniciativa integra o Projeto Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Geração de Renda e contou com a participação de bolsistas, coordenadores, servidores do IFRO e colaboradores envolvidos em ações de educação ambiental.
O objetivo da ação é incentivar a coleta seletiva, reduzir o descarte irregular de resíduos, fortalecer a educação ambiental em Guajará-Mirim e contribuir para a geração de renda a partir da gestão adequada dos resíduos sólidos, além de aproximar o IFRO da comunidade por meio de ações de impacto social. O público-alvo inclui a comunidade local, comerciantes, turistas e usuários dos espaços públicos atendidos.
Segundo o Professor Paulo Lacerda, a ação representa um avanço concreto na conscientização ambiental em Guajará-Mirim. Ele avalia que, para os participantes, ver as lixeiras instaladas em locais estratégicos reforçou a sensação de pertencimento e de contribuição real para a cidade. E, enquanto instituição pública, para o IFRO, a ação é a materialização de sua missão educativa, social e ambiental.
Na palavra dos bolsistas, participar dessa ação foi muito significativo: “não ficou só na teoria: colocamos a mão na massa, montamos e instalamos as lixeiras e vimos o resultado acontecendo na cidade. Saber que esse trabalho vai ajudar a manter os espaços públicos mais limpos, incentivar a coleta seletiva e ainda contribuir para a geração de renda dá um sentimento de orgulho e de responsabilidade. Como bolsista do IFRO, é gratificante perceber que nosso esforço faz diferença real para a comunidade de Guajará-Mirim”.
A ação também recebeu reconhecimento do poder público local. “Essa iniciativa do IFRO é um exemplo claro de como educação, meio ambiente e cidadania podem caminhar juntos. A instalação dessas lixeiras em pontos turísticos e praças fortalece a consciência ambiental da população e valoriza os espaços públicos da nossa cidade. Como vereador, fico muito satisfeito em ver projetos que unem estudantes, servidores e comunidade, gerando impacto positivo, cuidado com o meio ambiente e perspectiva de geração de renda. Guajará-Mirim ganha muito com ações como essa”, afirmou o Vereador Alexandre Melo.
Para o bolsista Matheus G. Carvalho da Costa, a atividade vai além da instalação de equipamentos. “Fazer parte dessa campanha educacional é saber que cada orientação, cada lixeira instalada e cada conversa com a comunidade planta uma mudança real. Não é só sobre lixo, é sobre consciência, respeito ao espaço público e cuidado com o futuro de Guajará-Mirim”, observa.
A comunidade pode contribuir utilizando corretamente as lixeiras, apoiando a coleta seletiva e participando das ações educativas do projeto. Conforme informações do projeto, estudantes e servidores do IFRO também podem se envolver nas próximas etapas da iniciativa.
Mais informações sobre o Projeto Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Geração de Renda do IFRO Campus Guajará-Mirim podem ser obtidas pelo e-mail
Comentários
Seja o primeiro a comentar!