Por ASSESSORIA
Publicada em 16/12/2025 às 08h56
A Prefeitura de Ariquemes realiza Seminário Inova Agro Mulher no Distrito Bom Futuro no próximo dia 19 de novembro.
Venha fazer parte desse momento inspirador, onde mulheres incríveis compartilham suas histórias, experiências e inovações no setor agro!
Serviço:
*Data:* 19 de dezembro
*Horário:* A partir das 8h
*Local:* Linha C 75 — B0 - Distrito Bom Futuro - Vila da Iza - Espaço Pedro Coragem
Inscreva-se aqui: https://forms.office.com/r/T9SGJvAxYs
Um evento pensado para valorizar, inspirar e fortalecer o papel da mulher no campo.
Porque quando uma mulher cresce, todo o agro floresce!
Esperamos por você!
