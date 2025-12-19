Polícia prende casal investigado por tráfico de drogas e receptação

Publicada em 19/12/2025 às 14h33
Neste sexta-feira (19), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) de Cacoal, em ação integrada com a Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor de um casal investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação de produtos de origem ilícita.
As ordens judiciais foram expedidas no âmbito de investigação que apurou a atuação do casal na comercialização de entorpecentes, bem como na aquisição e revenda de objetos provenientes de crimes patrimoniais, os quais eram utilizados para financiar e fortalecer a atividade criminosa.
Durante o cumprimento dos mandados, as equipes policiais realizaram diligências que resultaram na apreensão de materiais de interesse investigativo, os quais subsidiarão o aprofundamento das apurações em curso.
Os investigados foram conduzidos à unidade policial, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário, para a adoção das medidas legais cabíveis.
A Polícia Civil de Rondônia ressalta que a ação integrada entre as forças de segurança reforça o compromisso institucional com o enfrentamento ao tráfico de drogas e aos crimes patrimoniais, contribuindo para a preservação da ordem pública e da segurança da sociedade.
