Polícia fecha laboratório de cocaína na zona leste de Porto Velho

Publicada em 20/12/2025 às 09h15
O Departamento de Estratégia e Inteligência sobre Narcóticos (Denarc) fechou um laboratório de cocaína localizado na zona leste de Porto Velho na noite de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. A operação integra a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça.
A apuração que levou ao imóvel teve início no município de Guajará-Mirim. As informações reunidas pelos investigadores indicaram que a residência, situada na capital, era utilizada para o refino e a comercialização de entorpecentes em grandes quantidades. No local, foi identificada uma estrutura montada para o preparo da droga antes da distribuição.
Durante a chegada das equipes, os policiais enfrentaram dificuldades para acessar o imóvel, que possuía muros altos e portão reforçado. Esse intervalo permitiu que dois suspeitos que estavam dentro da residência escapassem ao pular muros de casas vizinhas antes da entrada dos agentes.
Após a fuga, equipes do Denarc realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O departamento informou que possui pistas sobre a identidade dos envolvidos e que as diligências continuam para efetuar a captura e a apresentação à autoridade policial.
No interior da residência, foram apreendidos insumos e equipamentos empregados no processo químico de fabricação da cocaína. Todo o material foi encaminhado à sede do Denarc, onde passou por perícia e teve a ocorrência registrada para instrução do inquérito judicial.
A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas tem como objetivo combater o tráfico transnacional e interestadual, com foco nas rotas que conectam áreas de fronteira aos centros urbanos. A Polícia Civil de Rondônia informou que mantém ações voltadas ao enfrentamento do tráfico na capital.
