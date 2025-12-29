Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Nova Mamoré

Publicada em 29/12/2025 às 08h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, na tarde deste domingo (28), a Operação “Acerto Mortal”, que resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária, três mandados de busca e apreensão domiciliar e medidas de quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito das investigações que apuram o desaparecimento e posterior homicídio de um fazendeiro ocorrido no município de Nova Mamoré.
A vítima, identificada como J., desapareceu no dia 16 de dezembro após sair de sua residência para encontrar um indivíduo com quem mantinha relações comerciais. O desaparecimento foi comunicado dois dias depois, quando tiveram início as diligências conduzidas de forma técnica e sigilosa pela Polícia Civil.
No dia 21 de dezembro, moradores localizaram o veículo da vítima, uma Toyota Hilux, submerso no Rio Azul, entre as Linhas 27 e 29. Posteriormente, o corpo também foi encontrado no local. Exames periciais da POLITEC e laudo do Instituto Médico Legal confirmaram que a morte decorreu de disparo de arma de fogo na região da cabeça, caracterizando execução.
As investigações indicaram que o crime foi motivado por dívida de elevado valor decorrente de negociações envolvendo compra e venda de gado. O investigado, identificado pelas iniciais W.C.G., teria atraído a vítima sob o pretexto de realizar um acerto financeiro, ocasião em que ocorreu o homicídio.
Após o crime, o suspeito teria adotado medidas para ocultar vestígios, incluindo a retirada de câmeras de segurança, ocultação do corpo e do veículo, além da apresentação de versões contraditórias. Diante do conjunto probatório, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do investigado, medida com parecer favorável do Ministério Público e deferimento do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e identificação de possíveis coautores.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a elucidação dos crimes contra a vida e agradece à população de Nova Mamoré pela colaboração responsável, fundamental para o avanço das investigações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!