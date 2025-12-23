Polícia Civil deflagra Operação “Zero Grau” em Rondônia

Publicada em 23/12/2025 às 09h15
A Polícia Civil de Rondônia, na data de hoje, realizou a operação denominada “Zero Grau”, com o objetivo de coibir a prática de “rolezinhos”, manobras perigosas conhecidas como “grau” e disputas automobilísticas ilegais, popularmente chamadas de rachas.
A ação consistiu no cumprimento de mandados de busca e apreensão, fundamentados em denúncias e levantamentos técnicos de inteligência, resultando na apreensão de automóveis e, principalmente, motocicletas utilizadas por condutores que reiteradamente praticavam infrações de trânsito, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão, que atuou de forma integrada no levantamento de informações e no suporte operacional durante as diligências.
Em decorrência das medidas judiciais adotadas, a Justiça determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos envolvidos, bem como a proibição temporária para obtenção do documento, como forma de prevenir a reincidência das condutas ilícitas.
A ação visa assegurar a segurança viária, a ordem pública e a tranquilidade da população, reforçando que tais práticas configuram crimes e infrações graves. A Polícia destaca que operações dessa natureza continuarão sendo realizadas de forma permanente, com foco na preservação de vidas e no cumprimento rigoroso da legislação vigente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!