Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas na Zona Leste

Publicada em 20/12/2025 às 08h50
Na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), deflagrou a Operação Horreum, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa estruturada na Zona Leste da capital.
A operação é resultado de investigação técnica e continuada que identificou um esquema criminoso voltado ao armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, utilizando imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais como fachada, com a finalidade de dificultar a atuação das forças de segurança.
O nome da operação, Horreum, deriva do latim e significa “depósito” ou “armazém”, fazendo alusão direta à estratégia adotada pelo grupo criminoso, que mantinha locais específicos destinados à ocultação e à logística das drogas.
As investigações apontam que o grupo atuava de forma organizada, com controle territorial indireto, comercialização de entorpecentes em pontos estratégicos e, em alguns casos, entrega na modalidade “delivery”, ampliando o alcance da atividade criminosa.
A Operação Horreum representa mais um golpe significativo contra a estrutura logística e financeira do tráfico de drogas, contribuindo para a redução da criminalidade, o enfraquecimento de organizações criminosas e a preservação da ordem pública em áreas sensíveis da cidade.
A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem em sigilo e que novas fases da operação não estão descartadas. A instituição reafirma seu compromisso com a sociedade rondoniense, atuando de forma estratégica, legal e integrada no enfrentamento ao crime organizado.
