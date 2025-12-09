Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Pimenta Bueno

Publicada em 09/12/2025 às 09h00
A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 1ª Delegacia de Pimenta Bueno, cumpriu, nesta segunda-feira (08), mais um mandado de prisão preventiva no contexto da Operação SENTINELA PERMANENTE. A ação integra a continuidade das diligências que, recentemente, resultaram na captura de cinco suspeitos investigados por roubos majorados e extorsão majorada no município.
Na data de hoje, os investigadores do SEVIC da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, após representação da autoridade policial, em desfavor de um homem de 18 anos.
Ele é investigado por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, delitos supostamente praticados em conjunto com um adolescente de 15 anos, em fato ocorrido em 21/02/2025, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno.
A Operação SENTINELA PERMANENTE segue em andamento, com o objetivo de dar continuidade às investigações em curso, identificar autores de crimes violentos e garantir resposta célere e eficaz à população.
A Polícia Civil reforça seu compromisso institucional com a segurança pública, atuando de forma permanente na prevenção e repressão de condutas criminosas, de modo a assegurar a proteção das pessoas e de seu patrimônio.
