PM prende acusado de tráfico de drogas em Rolim de Moura

Publicada em 19/12/2025 às 08h40
A equipe do PTRAN do 10º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem identificado pelas iniciais L.N.B. na noite desta quinta-feira (18), no bairro Boa Esperança, no município de Rolim de Moura.
Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram L.N. trafegando em uma motocicleta em atitude suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem policial.
Durante a verificação nominal no banco de dados, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela comarca de Porto Velho (RO), pelo crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à UNISP, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
A Polícia Militar de Rondônia reforça que as ações de patrulhamento seguem intensificadas com o objetivo de combater a criminalidade e garantir a segurança da população.
