Pedro Bial revê fala sobre Lula e admite arrependimento: “Ficou muito magoado”

Publicada em 24/12/2025 às 10h29
Uma conversa exibida nesta terça-feira (23) trouxe à tona um mea-culpa público. No programa Provoca, da TV Cultura, Pedro Bial falou abertamente sobre uma declaração feita anos atrás envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reconheceu que errou no tom.
Convidado por Marcelo Tas, Bial retomou o episódio ocorrido em 2021, quando participou do Manhattan Connection. Na ocasião, afirmou que só entrevistaria Lula ao vivo e com um polígrafo — comentário que, segundo ele agora avalia, ultrapassou o limite do humor.
Ao relembrar o caso, o jornalista classificou a fala como uma “piada” mal colocada e disse se arrepender do efeito causado. “Queria aproveitar aqui e dizer que eu me arrependo de ter feito uma piada sobre o Lula, que ele ficou muito magoado”, afirmou. Na sequência, acrescentou que também acredita na importância do perdão, ainda que tenha reconhecido o impacto negativo da declaração.
A entrevista não ficou restrita ao tema político. Em outro momento, Bial contou um episódio recente e constrangedor de sua carreira: a gravação interrompida com o tenor Andrea Bocelli. Segundo ele, o cantor deixou o estúdio após uma pergunta que tocou em um assunto sensível.
Bial explicou que não foi avisado previamente sobre restrições de temas e acabou abordando, de forma indireta, a deficiência visual do artista ao falar de futebol. “Não me avisaram disso”, disse. “Ele levantou e foi embora. Desligou”, relatou, descrevendo a saída repentina de Bocelli do set.
A participação no Provoca reuniu confissões, revisões de postura e bastidores pouco conhecidos, evidenciando um tom de autocrítica e reflexão do jornalista sobre episódios marcantes de sua trajetória recente.
