Pavimentação na Rua Minas Gerais avança: Prefeitura de Jaru executa colchão drenante com pedra rachão

Publicada em 12/12/2025 às 08h29
A Prefeitura de Jaru segue avançando no processo de pavimentação da Rua Minas Gerais, no trecho entre a Rio Grande do Norte e a Princesa Isabel, no Setor 05.
Após a conclusão da rede de drenagem pluvial e da primeira etapa de tratamento do solo, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp) realizaram nesta quinta-feira (11), a aplicação do colchão drenante com pedra rachão.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, a medida é necessária porque se trata de uma região bastante úmida, devido à presença de córregos e canais no entorno. “O colchão drenante tem como objetivo evitar a transferência de umidade e garantir maior resistência e durabilidade do asfalto”, disse.
Ainda de acordo com o prefeito, depois deste serviço, a via receberá a capa asfáltica do tipo CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente.
Importante destacar que esta obra é executada pela Prefeitura de Jaru, por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo a indicação do vereador Celiandro Marrom.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!