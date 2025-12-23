Operação Lei da Fronteira prende envolvido em morte de fazendeiro

Publicada em 23/12/2025 às 09h30
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou nesta segunda-feira, 22 de dezembro, a Operação Lei da Fronteira. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Acre e de forças militares para cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão. O foco da investigação é o assassinato do fazendeiro João Paulino, conhecido como João Sucuri.
As atividades foram concentradas em Plácido de Castro, no Acre, sob a coordenação da delegada Keity Mota. Durante a operação, que mobilizou mais de 20 policiais, um dos suspeitos foi preso. Também foram apreendidos aparelhos celulares, munições e um carregador de pistola calibre .45.
O crime investigado ocorreu em maio de 2025 no Distrito de Nova Califórnia. João Sucuri foi morto em uma emboscada dentro de sua propriedade rural. Um vaqueiro que estava com o fazendeiro no momento do ataque também foi baleado, mas conseguiu escapar e sobreviveu aos ferimentos.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Velho. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e localizar todos os responsáveis pela execução. A operação envolveu unidades do BOPE, PMAC, Departamento de Polícia Metropolitana e a Delegacia de Extrema.
