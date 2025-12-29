Namorado da mãe de Virginia reage a comentário sobre Vini Jr.: “corno”

Publicada em 29/12/2025 às 15h56
O sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39 anos, usou as redes sociais no último domingo (28) para responder a críticas que colocavam em dúvida seu relacionamento com Margareth Serrão, de 60 anos. A reação aconteceu após uma seguidora insinuar que o namoro seria motivado por dinheiro e fama, além de citar Vini Jr. no comentário.
Na publicação, a internauta escreveu: “Virgínia não gosta de Vini Jr. e nem Danilo gosta da mãe da Virginia, ele está com a Margareth pelo dinheiro e a fama”. A mensagem provocou uma resposta imediata do músico, que rebateu de forma direta: “E você não gosta do corno do seu marido! Você não tem nenhuma foto com o corno!”.
O relacionamento entre Danilo e Margareth foi oficializado em agosto deste ano, durante a comemoração do aniversário de 39 anos do sanfoneiro. Na ocasião, ele aproveitou o momento para fazer um pedido público. “Queria aproveitar esse momento, como ainda não teve um pedido oficial de namoro… você quer namorar comigo?”, perguntou. Margareth respondeu aos risos: “Já estou namorando com você há 7 meses”.
Danilo Nascimento atua como produtor, cantor e sanfoneiro. Ao longo da carreira, já se apresentou em eventos ligados à família do cantor Leonardo e atualmente integra a dupla Elky e Danilo, com shows realizados em diferentes regiões do país.
A trajetória musical do artista começou em 2001, aos 15 anos, em Catalão, no interior de Goiás. Com o passar dos anos, ele ganhou espaço em casas de forró e, a partir de 2014, passou a atuar como sanfoneiro em projetos sertanejos. Nas redes sociais, costuma compartilhar registros das apresentações e bastidores da carreira.
Além da vida profissional e do namoro com Margareth Serrão, Danilo também aguarda a chegada do primeiro filho, uma menina, fruto de um relacionamento anterior com Karolayne Lima.
