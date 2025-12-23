Mulher sequestrada é resgatada após grande operação policial no Orgulho do Madeira

Publicada em 23/12/2025 às 08h50
Uma mulher foi vítima de um sequestro na tarde de hoje, 22 de dezembro de 2025, por volta das 15horas, no estacionamento de um supermercado em Porto Velho (RO). O crime mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar e gerou grande apreensão entre clientes e funcionários do estabelecimento.
A ocorrência foi inicialmente comunicada à guarnição do setor Primo Alfa, por meio de mensagem compartilhada em um grupo de WhatsApp. Após o acionamento do Centro Integrado de Operações Policiais – CIOP, os policiais se deslocaram imediatamente ao local indicado.
No estacionamento, um funcionário relatou que a vítima, ao desembarcar de um veículo de transporte por aplicativo, foi abordada por um automóvel Peugeot preto, ocupado por quatro pessoas (três homens e uma mulher). Dois dos suspeitos desceram do veículo, agarraram a mulher pelos braços e cabelos e passaram a agredi-la fisicamente. Ainda segundo testemunhas, a mulher que permaneceu dentro do carro ameaçou a vítima de morte, ordenando que ela se mantivesse em silêncio.
A vítima foi identificada como A. L. A. O.,, que informou à polícia que havia ido ao local para comprar um aparelho celular de um indivíduo desconhecido, negociação previamente combinada. Durante a averiguação no estacionamento, foram encontradas sandálias pertencentes à vítima, reconhecidas por familiares, além de uma sandália da marca Olympikus, recolhida para investigação.
Com base em informações repassadas pela sogra da vítima e por seu companheiro, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de que a mulher teria sido levada para o Condomínio Orgulho do Madeira, em uma área conhecida como local de aplicação de “disciplina” por criminosos.
Foi então desencadeada uma grande operação policial, com apoio de guarnições do 1º e 5º BPM, CPAs e equipes de reforço, envolvendo cerco, saturação e varredura em aproximadamente 90 apartamentos, bloco a bloco. A atuação do 2º Sargento Shilton foi considerada fundamental para o sucesso da operação, ao repassar informações precisas sobre o possível paradeiro da vítima.
As diligências apontaram que a vítima foi inicialmente levada ao apartamento, onde teria sido agredida com socos no rosto por uma criminosa, a mando de um dos envolvidos no sequestro. No local, a polícia apreendeu um aparelho celular e documentos em nome de uma mulher e um homem, com várias passagens pelo sistema prisional e histórico recente de uso de tornozeleira eletrônica.
Os policiais militares localizaram a vítima no apartamento 302, no mesmo bloco. A vítima foi encontrada em estado de choque, amordaçada e com intenso abalo emocional. Ela relatou que foi agredida desde o momento do sequestro até a chegada ao condomínio, além de ter sido ameaçada de morte caso a polícia deixasse o local.
Segundo o relato, a mulher presa, teria ficado responsável por vigiar a vítima enquanto os demais suspeitos se afastaram devido à intensa presença policial na região. Ambas as mulheres envolvidas foram localizadas e detidas.
O veículo utilizado no crime foi encontrado posteriormente com os quatro pneus murchos e encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com os objetos apreendidos. A vítima também informou que teve seu iPhone XS, de cor rosa, roubado pelos sequestradores.
Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão às envolvidas, com leitura de seus direitos constitucionais. Devido ao risco de fuga, à periculosidade das conduzidas e para garantir a segurança de todos os envolvidos, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF.
Durante o atendimento, a vítima informou ainda que descobriu recentemente estar grávida, o que agravou ainda mais a gravidade da ocorrência.
Entre os objetos apreendidos estão celulares, documentos pessoais, cartões bancários e diversos pertences das conduzidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para identificação e prisão dos demais envolvidos no crime.
