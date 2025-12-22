Mulher armada com machadinha é presa após roubo na zona sul

Publicada em 22/12/2025 às 09h15
Uma mulher de 35 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (22) após praticar um roubo em uma frutaria em Porto Velho. O crime aconteceu na avenida Jatuarana, localizada no bairro Floresta, na zona sul.
A acusada, que vive em situação de rua, invadiu o estabelecimento portando uma machadinha. Segundo o registro policial, ela anunciou o roubo e fez diversas ameaças de morte contra uma jovem de 27 anos.
Durante a ação, a suspeita subtraiu um aparelho celular e uma quantia em dinheiro, fugindo logo em seguida. A vítima, acompanhada pelo dono da frutaria, seguiu a mulher e conseguiu acionar uma equipe da Polícia Militar.
A abordagem ocorreu na rua Anúbis, no bairro Eldorado, onde os policiais recuperaram os pertences e apreenderam a arma branca. A mulher foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!