Motociclistas são detidos após fuga e manobras perigosas em via pública

Publicada em 09/12/2025 às 13h50
A Polícia Militar deteve dois motociclistas que realizavam manobras perigosas na Rua 7609, no bairro Residencial Alphaville, em Vilhena, após denúncia de que vários condutores estariam promovendo comportamento imprudente em via pública.
A ocorrência foi registrada pela guarnição da Rádio Patrulha, acionada pela Central de Operações.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, os motociclistas transitavam em velocidade incompatível com a via, executando zigue-zagues e ignorando ordens de parada, mesmo com sinais sonoros e luminosos acionados. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados poucos metros à frente.
Durante a abordagem, os condutores admitiram ter ingerido bebida alcoólica. Eles foram encaminhados à base da Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste do etilômetro, já que a Polícia Militar não dispõe do equipamento no momento. O teste apontou índices acima do permitido para ambos.
Além disso, dois passageiros que acompanhavam os motociclistas foram revistados, sendo encontrada com um deles uma porção de substância semelhante à maconha, que ele afirmou ser para consumo pessoal.
Uma das motocicletas foi liberada a um condutor habilitado, enquanto a outra, que estava sem placa, foi removida ao pátio da Ciretran.
Todos os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para as providências cabíveis.
