Motociclista inabilitado colide contra viatura da PM em Cacoal

Publicada em 29/12/2025 às 08h40
Um motociclista sem habilitação foi autuado após se envolver em um acidente de trânsito com uma viatura da Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Teixeirão, em Cacoal.
De acordo com informações, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi surpreendida pelo condutor da motocicleta que, de forma distraída, acabou colidindo contra a viatura policial. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo, sofrendo apenas leves lesões pelo corpo.
Apesar da queda, o condutor não precisou de atendimento médico. Após os procedimentos no local, os policiais constataram que o motociclista não possuía habilitação, sendo então autuado conforme prevê a legislação de trânsito.
A ocorrência foi registrada e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela Polícia Militar.
