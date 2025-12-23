Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carreta na BR 364

Publicada em 23/12/2025 às 08h30
Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 23h30 de ontem (segunda-feira, 22), na BR-364, próximo ao restaurante Caipirão, saída de Vilhena para Porto Velho, quase tirou a vida de um sitiante de 59 anos.
O motociclista seguia para sua propriedade rural, e quando tentou sair da rodovia para acessar uma estrada de terra, teria sido atingido por uma carreta que seguia no sentido contrário.
Até o momento não se tem informações de como teria ocorrido a colisão, porque o motorista da carreta não parou, ficando somente às marcas de frenagem na pista, que indicam uma tentativa de desvio do caminhoneiro, mas sem sucesso.
Na queda, o motociclista sofreu lesões na cabeça e por pouco não foi atropelado por outra carreta, cujo motorista conseguiu desviar e parar na lateral da via para prestar socorro ao ferido.
O Corpo de Bombeiros conduziu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena e a Polícia Rodoviária Federal-PRF registrou o caso. Informações preliminares dão conta de que o estado de saúde da vítima é delicado, e que ele teria sido entubado devido ao trauma sofrido.
