Motociclista é arremessado a vários metros após colisão frontal com carro

Publicada em 09/12/2025 às 08h40
Um acidente registrado na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, deixou o motociclista Leonardo ferido no cruzamento da Rua Cruzeiro do Sul com a T-4, em Ji-Paraná. A ocorrência aconteceu por volta das 19:20min
De acordo com informações apuradas no local, um Fiat Strada seguia pela T-4 no sentido da Avenida Aracaju, enquanto a motocicleta Yamaha Factor conduzida por Leonardo trafegava em direção contrária. No momento em que o motorista do carro tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua Cruzeiro do Sul, ocorreu a colisão frontal entre os dois veículos.
Com o impacto, Leonardo foi arremessado a vários metros do ponto da batida. Ele recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Municipal com suspeita de fratura no fêmur.
A área foi isolada pela Polícia Militar, que também coletou informações e registrou o sinistro.
