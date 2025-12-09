Membros de facção são presos com drogas em casa no bairro Teixeirão

Publicada em 09/12/2025 às 09h30
Uma ação de policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do BPTAR na noite desta segunda-feira (08), resultou na prisão de Denilson da S. A., 45, e Jhonatan R. M. S., 33 anos. A dupla foi flagrada com drogas em uma casa invadida pela facção CV, e usada como boca de fumo na Avenida Pinheiro Machado, bairro Teixeirão em Porto Velho.
A equipe policial em patrulhamento avistou quando um dos suspeitos chegou de moto e foi recebido pelo comparsa, em seguida ambos correram para dentro do imóvel ao ver as viaturas. Após o cerco os dois indivíduos foram localizados, um no quarto e outro no banheiro.
Durante revista foram encontradas várias porções de entorpecentes, celulares e dinheiro. Foi verificado também que ambos tem várias passagens pelo sistema prisional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!