Marcos Oliveira se emociona ao narrar audiolivro natalino após recomeço no Retiro dos Artistas

Publicada em 20/12/2025 às 10h21
O ator Marcos Oliveira, conhecido nacionalmente pelo personagem Beiçola na série A Grande Família, vive um novo momento profissional aos 69 anos. Atualmente residente no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, ele foi escolhido para narrar um audiolivro natalino produzido pelo Sesc Rio.
O projeto envolve a obra “Milagre de Natal”, de Lima Barreto, que ganhará versão em áudio como parte de uma parceria entre o Sesc Rio e o Retiro dos Artistas. Em publicação nas redes sociais, Marcos destacou a importância de seguir ativo na profissão, mesmo após enfrentar dificuldades financeiras nos últimos anos.
Em tom emocionado, o ator afirmou que oportunidades como essa são fundamentais para artistas que estão no fim da carreira, mas ainda dispostos a aprender e contribuir. Ele também associou o trabalho ao simbolismo do Natal, ressaltando a ideia de esperança e renovação.
Além do audiolivro narrado por Marcos Oliveira, o projeto inclui a adaptação do conto “A Escrava”, de Maria Firmina dos Reis, que será narrado pela figurinista Suzi Soledade.
Marcos se mudou para o Retiro dos Artistas em abril deste ano, após um período marcado por apelos públicos por ajuda financeira e oportunidades de trabalho, feitos desde 2023. Antes da mudança, ele vivia em Copacabana com seus animais de estimação e chegou a receber apoio de colegas famosos. A decisão de aceitar o acolhimento no espaço voltado a artistas idosos marcou um novo capítulo em sua trajetória pessoal e profissional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!