Mais de 100 servidores da Funasa recebem correção monetária ainda em dezembro

Publicada em 12/12/2025 às 08h25
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) encerra o ano de 2025 com mais uma importante vitória judicial para a base. Nesta semana, foi confirmado o início do pagamento da ação de Correção Monetária para mais de 100 servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
Esta conquista é fruto do trabalho contínuo da assessoria jurídica Olympio Moraes Junior & Adv Associados, que garantiu a liberação dos valores ainda neste exercício financeiro para o primeiro grupo de contemplados.
O Sindicato informa que as Requisições de Pequeno Valor (RPVs) referentes ao Processo nº 0008683-50.2018.4.01.4100 já foram depositadas neste mês de dezembro de 2025.
Os valores estão disponíveis para saque nas instituições financeiras oficiais. Os beneficiários listados neste processo devem verificar seus depósitos junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal (CEF), conforme o direcionamento de cada RPV.
Além dos pagamentos imediatos, o Sindsef traz boas notícias para o próximo ano. Um segundo grupo de servidores será contemplado em breve.
De acordo com o andamento do Processo nº 0008002-80.2018.4.01.4100, as RPVs já foram migradas e a previsão é que o pagamento ocorra em fevereiro de 2026. A entidade alerta sobre a situação dos servidores falecidos que constam nas listas de beneficiários. Através do Ofício 038/2025, o Sindsef já encaminhou a relação de nomes para a localização dos herdeiros legais.
A Diretoria Jurídica reforça que, para o recebimento dos valores residuais deixados por servidores falecidos, é obrigatória a apresentação do inventário. A família deve buscar o atendimento jurídico do sindicato ou seu advogado particular para regularizar a documentação e habilitar-se no processo.
