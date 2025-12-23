Ludmilla recusa homenagem do SBT e cobra posicionamento contra o racismo

Publicada em 23/12/2025 às 11h24
A cantora Ludmilla tornou pública, nesta segunda-feira (22), a decisão de não aceitar uma homenagem proposta pelo SBT. A recusa, segundo ela, está ligada à forma como a emissora lida com episódios de racismo, especialmente após ataques racistas atribuídos ao apresentador Marcão do Povo.
Em vídeos publicados no Instagram, Ludmilla contou que recebeu o convite para a homenagem, mas avaliou que não faria sentido participar enquanto, na sua visão, a emissora mantém espaço e respaldo a atitudes racistas. Para a artista, aceitar o reconhecimento nessas condições seria incoerente.
A cantora reforçou que o combate ao racismo exige ações concretas e responsabilidade institucional, não apenas gestos simbólicos. Ela destacou que homenagens não substituem posicionamentos firmes diante de condutas discriminatórias.
Na sequência, Ludmilla exibiu um trecho de vídeo em que Marcão do Povo agradece à emissora após sua contratação, mencionando a família Abravanel e citando Silvio Santos e Íris Abravanel. O agradecimento ocorreu mesmo em meio à repercussão de acusações de racismo envolvendo o apresentador.
Ao concluir o desabafo, Ludmilla afirmou que não irá compactuar com situações que, segundo ela, normalizam o racismo. Para a artista, o problema não se resolve com tributos públicos, mas com mudanças efetivas de postura.
