Justiça impõe medidas protetivas a favor da ex-mulher de Paulo Miklos

Publicada em 19/12/2025 às 15h01
Uma decisão recente do Judiciário paulista impôs limites ao músico Paulo Miklos, conhecido por sua trajetória à frente dos Titãs. A determinação estabelece medidas protetivas em favor de Renata Galvão, ex-companheira do artista, impedindo qualquer tipo de aproximação ou comunicação entre as partes. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18) pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.
Segundo a defesa de Renata Galvão, a diretora e produtora audiovisual atravessa um momento de fragilidade emocional. Os advogados informaram ainda que há uma investigação em andamento envolvendo o relacionamento, que se estendeu por cerca de dez anos e teria sido marcado por episódios de conflito.
O término da relação veio a público em junho deste ano, quando foi anunciado por Paulo Miklos. Posteriormente, o músico afirmou que a separação efetiva ocorreu apenas em setembro de 2024, dado que também integra o contexto analisado pela Justiça.
A medida adotada tem caráter preventivo e permanece válida enquanto o caso segue sob análise judicial. Até o momento, não há decisão definitiva sobre o mérito da investigação.
A assessoria de Paulo Miklos foi procurada para comentar a determinação judicial, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.
