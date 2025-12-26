Jornalista se emociona ao relatar morte de jovem vítima de feminicídio em São Paulo

Publicada em 26/12/2025 às 11h29
A jornalista Natuza Nery se emocionou ao apresentar uma notícia no Edição das 18h, da GloboNews, ao informar a morte de Tainara Souza Santos, de 31 anos. A jovem faleceu na véspera do Natal, após não resistir aos ferimentos provocados por um atropelamento ocorrido na Marginal Tietê, na capital paulista.
O caso, que vinha sendo investigado como tentativa de feminicídio, terminou de forma trágica na quarta-feira (24). Segundo a polícia, o autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde o dia 30 de novembro. As investigações apontam que, após uma discussão, ele utilizou um carro para atingir a vítima, que foi socorrida em estado grave e submetida a diversas cirurgias, mas não sobreviveu.
Durante o telejornal, Natuza Nery relatou o impacto de imagens gravadas logo após o crime, nas quais Tainara ainda estava consciente enquanto aguardava atendimento. Ao comentar o episódio, a apresentadora não conseguiu conter as lágrimas ao destacar a dignidade e a vulnerabilidade da jovem naquele momento, o que, segundo ela, tornou o caso ainda mais marcante.
Em um desabafo ao vivo, a jornalista ressaltou a importância da educação e da prevenção como caminhos para enfrentar a violência contra a mulher. Natuza defendeu que meninos sejam ensinados desde cedo a não agredir e que meninas aprendam a não tolerar nenhum tipo de violência, alertando para os números elevados de feminicídio no Brasil.
O caso reacendeu o debate sobre a violência de gênero e a necessidade de políticas públicas e ações sociais permanentes para reduzir esse tipo de crime no país.
"Ela sem a parte das costas porque o atrito no asfalto tinha arrancado. Inconscientemente, ela protegeu a parte íntima. Isso me calou fundo. Temos que ensinar nossos filhos a nunca agredir e a mulher a nunca perdoar"
(Natuza Nery sobre Tainara Souza) https://t.co/LxaozKcLu6— Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 26, 2025
