Jojo Todynho cobra respeito após abordagem invasiva de fã em shopping

Publicada em 20/12/2025 às 10h14
A influenciadora Jojo Todynho relatou um episódio de desconforto vivido enquanto fazia compras no Barra Shopping, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (19). Segundo ela, a situação ocorreu quando uma jovem se aproximou filmando e colocou o celular muito perto de seu rosto, sem qualquer aviso.
Jojo explicou que estava no local resolvendo compromissos pessoais e carregando compras quando foi surpreendida pela abordagem. Ao perceber a câmera próxima, respondeu com um cumprimento formal, o que fez a jovem recuar. Ainda assim, a influenciadora destacou que o gesto ultrapassou limites básicos de convivência.
Em desabafo, Jojo reforçou que a forma correta de abordar figuras públicas em espaços comuns passa por educação e respeito. Para ela, cumprimentar antes de qualquer registro é fundamental, evitando atitudes que invadam a privacidade. A artista também comentou que reações negativas acabam sendo interpretadas como grosseria, quando, na visão dela, são respostas à falta de educação.
Por fim, Jojo afirmou que situações do tipo demonstram perda de noção por parte de algumas pessoas e alertou que, dependendo do momento, a reação poderia ser mais dura. A influenciadora ressaltou que não aceita intimidade forçada e que o respeito deve prevalecer em qualquer interação.
