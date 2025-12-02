Jogos Municipais da Terceira Idade iniciam nesta quarta-feira (3) em Porto Velho

Publicada em 02/12/2025 às 14h10
Ação garante integração, inclusão e qualidade de vida para a terceira idade
Com mais de 500 atletas idosos inscritos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) , se prepara para o início dos Jogos Municipais da Terceira Idade (Jomti). A abertura ocorrerá nesta quarta-feira (3), às 8h na Vila Olímpica Chiquilito Erse, com o propósito de incentivar e oportunizar um intercâmbio sociocultural e esportivo voltado para os idosos porto-velhenses.
O projeto contempla a participação de diversas entidades que desenvolvem atividades com idosos, além dos grupos que compõem o projeto Viva Mais, da Semtel. Já estão inscritos mais de 500 atletas em 15 delegações que são compostas por idosos de diversas instituições, como a própria Semtel, Sesc, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Unir/Ifro, Cras Betinho, Cras Paulo Freire e Legião da Boa Vontade (LBV) e Igreja São Tiago Maior.
PROGRAMAÇÃO
Mais de 500 atletas idosos prontos para celebrar o esporte e a alegria de viver
Durante os dias 3 e 4 (quarta e quinta-feira), os idosos irão competir nas modalidades: revezamento em bastão, boliche, lance livre, dama, dominó e chute ao gol. Além das competições, os idosos estarão envolvidos com outras atividades, através de um Espaço de Serviços e Bem-Estar, promovendo o acesso à produtos, cuidados pessoais, orientações sociais, aulões de dança, palestras e entretenimento.
De acordo com a gerente de Esportes da Semtel, Isa Dias, as inscrições para a competição estão encerradas, mas todos os idosos podem usufruir dos serviços oferecidos na Vila Olímpica, no dia 03/12 (quarta-feira). O evento contará ainda com um baile de encerramento, com apresentação de dança, show de artista local e desfile para disputa do Mister e Miss Jomti 2025.
Com o projeto idealizado pela pasta, os idosos terão mais uma opção de lazer e recreação, atendendo à Lei Municipal nº 2.122, de 16 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a criação dos Jogos Municipais da Terceira Idade. Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal em proporcionar aos idosos uma vida mais ativa perante a sociedade.
O secretário Paulo Moraes Júnior explica que o projeto reafirma o compromisso com o bem-estar e saúde das pessoas idosas. “Esse projeto foi desenvolvido com muito carinho àqueles que muito já nos ajudaram na trajetória da vida. Agora é a vez deles se divertirem, tendo um tempo de qualidade, de relacionamentos e muita descontração. Nossa terceira idade merece essa atenção e esse é o nosso compromisso”, afirmou.
