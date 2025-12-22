Ivete Sangalo se emociona no palco um mês após anunciar separação
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/12/2025 às 15h26
Um dueto marcado pela sensibilidade virou um dos momentos mais comentados da noite de domingo (21) em Salvador. Durante um show beneficente, Ivete Sangalo não conteve a emoção ao cantar ao lado de Margareth Menezes a música “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, arrancando aplausos do público e grande repercussão nas redes sociais.

A apresentação integrou o Natal das Estrelas, iniciativa que une música e ações solidárias em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento a crianças e adolescentes na capital baiana. O espetáculo teve clima de celebração, mas também de comoção, especialmente nos momentos mais intimistas do repertório.

A reação de Ivete no palco ocorre poucas semanas após a cantora anunciar o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, relação que durou mais de 15 anos. A separação foi comunicada de forma conjunta, com destaque para o diálogo e o cuidado com a família formada ao longo dos anos.

Pais de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7, Ivete e Daniel afirmaram que seguem unidos no compromisso com os filhos e pediram respeito à privacidade durante o período de transição pessoal.

Além do encontro entre Ivete Sangalo e Margareth Menezes, o Natal das Estrelas contou com participações de Alinne Rosa, Carlinhos Brown e Flavio Venturini, acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Bahia, sob regência dos maestros Carlos Prazeres e Luciano Calazans.

Voltado à arrecadação de recursos, o evento reforçou a importância do Hospital Martagão Gesteira, que completa 60 anos de atuação em 2025. O momento emocionado de Ivete acabou se destacando como um dos pontos altos da noite, ampliando a visibilidade da causa solidária.

 

