Incêndio de grandes proporções atinge centro automotivo em Porto Velho durante a madrugada

Publicada em 28/12/2025 às 09h50
Um incêndio de grande proporção destruiu parcialmente um centro automotivo na madrugada deste domingo (28), na Rua João Goulart, nas proximidades da Rua Jaci-Paraná, no bairro Mato Grosso, região Central de Porto Velho (RO). O fogo se espalhou rapidamente pelo estabelecimento, causando pânico em moradores da área devido ao risco de as chamas atingirem imóveis vizinhos.
De acordo com informações apuradas no local, populares perceberam o incêndio ainda em estágio avançado e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, além de avisarem os proprietários do centro automotivo. As equipes de combate ao fogo chegaram rapidamente e iniciaram o trabalho intenso para conter as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para outras construções próximas.
Com a chegada dos proprietários, foi possível retirar a tempo alguns veículos oficiais que estavam no local para manutenção, além de carros particulares pertencentes a clientes. Apesar dos esforços, parte da estrutura do estabelecimento e equipamentos ficaram danificados em razão da alta temperatura e da fumaça.
O trabalho do Corpo de Bombeiros se estendeu por várias horas, incluindo o rescaldo, para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área. Felizmente, não houve registro de pessoas feridas durante o incidente.
Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida. O caso deverá ser investigado após a realização de perícia técnica, que irá apontar as circunstâncias que deram origem ao sinistro. As autoridades reforçam a importância de manter instalações elétricas e equipamentos em dia para evitar ocorrências semelhantes.
